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Росія приховано мобілізує злочинців для війни в Україні, - розвідка

Фото: Росія проведе мобілізацію (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Росія відправляє злочинців, засуджених за тяжкі злочини, воювати в Україну. Так само за повідомленнями ГУР, мобілізація до лав армії окупанта розпочнеться 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР України.

Головне управління розвідки України повідомляє що Росія почне проводити приховану мобілізацію для війни в Україні вже з 1 квітня.

"З першого квітня на всій території РФ почнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021" (бойовий армійський резерв країни). Щоб приховати заходи щодо масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу. Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, які прибувають до військкоматів.", - йдеться в повідомленні ГУР.

Ці резервісти будуть направлятися в Україну для поповнення підрозділів окупаційних військ.

Так само розвідка повідомила, що Росія відправляє в Україну злочинців, засуджених за тяжкими статтями, в обмін на повну амністію по поверненню.

"Зокрема, близько 100 злочинців, які утримуються в колонії "Чорнокозово" (Чеченська Республіка), вже готуються до відправки в Україну. Всі вони засуджені за тяжкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, розповсюдження наркотиків). Засудженим, які отримали терміни за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються", - заявили в ГУР.

Нагадаємо, що Росія набирає бойовиків з різних точок світу, для відправки в Україну.

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