В ОП відповіли Роскомнагляду на заборону інтерв'ю Зеленського: феєрично боягузливо та ганебно

Радник керівника офісу Президента висловився з приводу рішення Роскомнагляду про заборону на публікацію інтерв'ю Володимира Зеленського російським журналістам.

"РФ дійсно хоче бути ізгоєм. Повноцінний. Скрізь. ... Сама по собі поведінка Роскомнадзора, як мінімум, виглядає феєрично боягузливо і ганебно.",- написав Подоляк.

За його словами таке рішення прийнято тому що в разі публікації, вся брехня російської пропаганди може бути відразу ж "обнулена".

"РФ же вважає себе "оплотом боротьби за праву справу". Але при цьому боягузливо підтискає хвіст, коли є пряма мова іншого боку", - додав Подоляк.