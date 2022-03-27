В ОП відповіли Роскомнагляду на заборону інтерв'ю Зеленського: феєрично боягузливо та ганебно

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заборону Роскомнагляду на трансляцію інтерв'ю українського лідера Володимира Зеленського. Він назвав кілька причин такої поведінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Подоляка в Telegram.
Радник керівника офісу Президента висловився з приводу рішення Роскомнагляду про заборону на публікацію інтерв'ю Володимира Зеленського російським журналістам.
"РФ дійсно хоче бути ізгоєм. Повноцінний. Скрізь. ... Сама по собі поведінка Роскомнадзора, як мінімум, виглядає феєрично боягузливо і ганебно.",- написав Подоляк.
За його словами таке рішення прийнято тому що в разі публікації, вся брехня російської пропаганди може бути відразу ж "обнулена".
"РФ же вважає себе "оплотом боротьби за праву справу". Але при цьому боягузливо підтискає хвіст, коли є пряма мова іншого боку", - додав Подоляк.
Нагадаємо, що Подоляк так само висловлювався з приводу питання Криму і Донбасу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.