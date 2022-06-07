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Росія різко наростила експорт нафти до країн Азії, - Reuters

Фото: Росія наростила експорт нафти (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На тлі європейського ембарго Російська Федерація наростила експорт нафти в азіатському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на джерела пише, що Росія збільшила експорт нафти зі свого головного східного порту Козьміно приблизно на 20%, щоб задовольнити зростаючий попит азіатських споживачів.

Російська "Транснефть" вже збільшила обсяги сирої нафти, що прокачується в Козьміно по своєму трубопроводу "Східний Сибір - Тихий океан", на 70 000 барелів на добу. У самій компанії не відповіли Reuters на коментарі.

Крім того, планується доставляти додатково 80 000 барелів на добу в Козьміно залізницею. Цей порт потенційно може збільшити завантаження до 1,1 млн барелів на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через санкції Росія і Китай змушені використовувати ускладнену логістику для транспортування нафти. Зокрема, їх танкери перевантажують нафтопродукти в морі.

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Російська ФедераціяАзияНафта