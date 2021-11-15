ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Коли Росія може зважитися на військовий конфлікт із Заходом: відповідь Ходжеса

Новость на русском →
Понеділок 15 листопада 2021 14:29
Коли Росія може зважитися на військовий конфлікт із Заходом: відповідь Ходжеса Фото: генерал Бен Ходжес (twitter.com/litdelnato)
Автор: Мілан Лєліч, Владислав Красінський

Західні країни не виключають, що нинішня міграційна криза на кордоні з Польщею може перерости у військовий конфлікт Росії із Заходом. Зокрема, за контролем Сувалкського коридору - території Польщі та Литви між Білоруссю і російським Калінінградом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив колишній командувач військами США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес.

Зокрема, Ходжес зазначив, що не може обговорювати розвідувальні дані, які можуть мати у своєму розпорядженні НАТО або уряд США. Однак є кілька потенційних моментів і обставин, при яких за рішенням Кремля конфлікт може початися.

"Наприклад, Сувалкський коридор - це ключовий момент. Цей вузький шматок польської та литовської території між Білоруссю і Калінінградом має стратегічне значення, тому що, як ви знаєте, це сухопутний зв'язок між нашими балтійськими союзниками (Литвою, Латвією та Естонією) та іншою частиною НАТО/ЄС. Якби він був перекритий або заблокований силами РФ і Білорусі, у нас виникла б справжня проблема", - зазначив Ходжес.

Він також підкреслює, що є ймовірність того, що ситуація з мігрантами переросте в серйозну проблему, можливо, з бойовими зіткненнями.

"І в цей час Росія може вирішити, що вона повинна втрутитися через "гуманітарну кризу" або ще щось, і в процесі "тимчасово" закрити Сувалкський коридор з двома його автомобільними дорогами і однією залізницею. Це малоймовірно, але, на мій погляд, цілком можливо", - додав Ходжес.

Нагадаємо, раніше Ходжес назвав російські прийоми ведення війни, серед яких постачання газу, мовне питання і ситуація з мігрантами.

А начальник штабу оборони Британії, генерал Нік Картер заявив, що британські збройні сили і НАТО повинні бути готові до війни з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Європа
NEWS
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють