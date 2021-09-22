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Росія розробляє "розумний автомат" зі штучним інтелектом

Автор: Марія Кучерявець

Російська компанія "Калашников" працює над створенням нової зброї. Мова йде про автомат, в основу якого входитиме алгоритми штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Вказано, що в новій зброї процеси прицілювання і супроводу мети, а також виконання пострілу будуть автоматичними.

"Для цього окремі комплекси зі складу системи поразки обладнані елементами штучного інтелекту", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що окремі елементи такої системи вже створено та продемонстровано міністру оборони РФ, в рамках закритого показу "Армія-2021".

Відомо, що "Калашников" запропонує російському військовому відомству почати науково-дослідну і дослідно-конструкторську роботу, щоб довести розробку до серійних зразків.

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Олег КалашниковРосійська ФедераціяЗброя з РФ