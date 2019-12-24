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Росія розраховує на остаточне рішення щодо "боргу Януковича" до літа 2020

Новини » Економіка     24.12.2019 - 18:36
Росія розраховує на остаточне рішення щодо "боргу Януковича" до літа 2020
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

"Борг Януковича" з відсотками становить 4,5 млрд доларів

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов очікує до літа 2020 року остаточного рішення суду щодо "боргу Януковича" перед Росією в 4,5 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що РФ сподівається на розв'язання суперечки вже в наступному році.

"За оцінками наших юристів, які ведуть ці справи, оголошення остаточного рішення буде до літа. Доведеться ще півроку почекати. Час йде, відсотки капають. Там вже приблизно 4,5 мільярда доларів накапало разом з відсотками", - повідомив Силуанов.

Нагадаємо, Мінфін Росії оцінює розмір заборгованості по так званому "боргу Януковича" перед Росією в 4,5 млрд доларів. Повідомлялося, що сума вимог до Україні збільшилася за рахунок відсотків.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховний суд Великобританії 9 грудня 2019 року почне слухання по справі про "борг Януковича" перед Росією на 3 млрд доларів. Слухання пройдуть протягом 9-12 грудня.

Апеляційний суд Англії 14 вересня 2018 року підтримав апеляцію України в суперечці з Російською Федерацією по так званому "боргу Януковича" на 3 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року.

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