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Росія намагається зірвати постачання зброї в Україну, - Маляр

Фото: Ганна Маляр (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські спецслужби працюють над тим, аби зірвати постачання зброї в Україну. Для цього вони посилили підривну діяльність у різних країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю мінстра оборони України Ганну Маляр.

За її словами, нині РФ робить все, щоб зірвати постачання зброї до України.

"Спецслдужби Росії посилили підривну діяльність у різних країнах з метою зриву контрактів, укладених Україною щодо придбання і постачання озброєння та військової техніки", - сказала Маляр.

Вона додала, що їхня підривна діяльність спрямовується на зриви самого постачання цієї техніки та озброєння.

Нагадаємо, днями Путін погрожував ракетними ударами по Україні, якщо Захід продовжить постачання зброї.

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