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Росія намагається організувати кілька тюремних бунтів в Україні, - Малюська

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 20:05
Росія намагається організувати кілька тюремних бунтів в Україні, - Малюська Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація намагається організувати кілька тюремних бунтів в Україні. За даними української сторони, через зв'язки у злочинному світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра юстиції Дениса Малюськи.

"За оперативною інформацією, Російська Федерація намагається запустити кілька бунтів у в'язницях через зв'язки в злочинному світі. У них не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальсифіковані відосики і проплачені протести біля в'язниць", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мін'юст готує додаткові матеріали для Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через російське визнання так званих "ЛДНР".

Також стало відомо, що СБУ попередила підпал кількох церков Московського патріархату в Харкові.

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Російська Федерація Денис Малюська
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