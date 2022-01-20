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Росія завжди намагається добиватися свого тактикою бліцкригу, - експерт

Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Кремль, бажаючи досягнути своєї мети, використовує тактику бліцкригу. Таким чином російська влада, намагаючись штучно створити в опонентів дефіцит часу, хоче змусити їх помилятися.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом".

"Ми вже переконалися за вісім років, що коли Росія хоче чогось домогтися, вона це робить коштом тактики бліцкригу", - пояснила РБК-Україна аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна.

У приклад вона навела укладення перших і других Мінських угод, у вересні 2014-го і в лютому 2015-го відповідно.

Зокрема, Україна тоді була змушена піти на їх підписання під тиском військових поразок під Іловайськом і Дебальцевим і в умовах гострого дефіциту часу.

Крім того, зазначила експерт, в США і Європі є чітко прописані процедури прийняття рішень, які в будь-якому випадку займають деякий час.

А отже - РФ, де всі стратегічні рішення, навпаки, приймаються одноосібно президентом Володимиром Путіним, сприймає це як слабкість і намагається нею скористатися.

Детальніше про те, чому Росія вимагає від Заходу якнайскоріше закінчити переговори про "гарантії безпеки" і чи підвищує це ризик нового масштабного вторгнення в Україну - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінВторгнення Росії до України