Росія проводить "промислову мобілізацію" серед виробників зброї, - розвідка

За даними розвідки, компанія "Ростех" з початку серпня заборонила керівникам та частині звичайних робітників йти у відпустки. У деяких оборонних підприємствах для всього персоналу відпустки перенесли на невизначений термін.

Також воєнно-промислова комісія РФ, яку очолює Володимир Путін, збирається змінити державне оборонне замовлення на 2022 рік. Кремль планує збільшити витрати на 600-700 млрд рублів, а затвердити зміни - вже на початку вересня.

Розвідка поясняє, що керівництво РФ хоче контролювати переміщення персоналу оборонних підприємств. Це пов'язане з недавніми гучними справами зі звинуваченням у державній зраді представників наукових кіл Росії.

Варто зазначити, що до державної компанії "Ростех" входять понад 800 компаній. Вони виконують понад 40% всього держзамовлення та пріоритетних приватних замовлень.