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Росія проводить "промислову мобілізацію" серед виробників зброї, - розвідка

Фото: Кремь проводить "промислову мобілізацію" в оборонному секторі (mil ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія проводить приховану так звану "промислову мобілізацію" серед оборонних компаній. Також Кремль посилив контроль за підприємствами, які виготовляють зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідка Міноборони.

За даними розвідки, компанія "Ростех" з початку серпня заборонила керівникам та частині звичайних робітників йти у відпустки. У деяких оборонних підприємствах для всього персоналу відпустки перенесли на невизначений термін.

Також воєнно-промислова комісія РФ, яку очолює Володимир Путін, збирається змінити державне оборонне замовлення на 2022 рік. Кремль планує збільшити витрати на 600-700 млрд рублів, а затвердити зміни - вже на початку вересня.

Розвідка поясняє, що керівництво РФ хоче контролювати переміщення персоналу оборонних підприємств. Це пов'язане з недавніми гучними справами зі звинуваченням у державній зраді представників наукових кіл Росії.

Варто зазначити, що до державної компанії "Ростех" входять понад 800 компаній. Вони виконують понад 40% всього держзамовлення та пріоритетних приватних замовлень.

Нагадаємо, що Росія почала відчувати значний дефіцит БМП через великі втрати в Україні. Тому окупанти почали позичати броньовики у білорусів.

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