Росія проведе навчання з застосуванням балістичних ракет

Фото: війська РФ (mil.ru)

В навчаннях будуть задіяні полігони у Чорному морі

Російська Федерація у період з 15 по 17 жовтня проведе військові навчання з застосуванням крилатих та балістичних ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, впродовж 15-17 жовтня в Росії відбудуться стратегічні командно-штабні навчання з керування збройними силами. В навчаннях візьмуть участь 12 тисяч військових, 213 пускових установок ракетних військ РФ, 105 літальних апаратів, 15 кораблів, 5 підводних човнів та 310 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Зазначається, що в ході військових навчань будуть виконані запуски крилатих та балістичних ракет різного базування. В навчаннях будуть задіяні морські полігони у Чорному, Баренцевому, Балтійському, Охотському та Каспійському морях, а також аеродроми дальної авіації та полігони військових округів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран почав незаплановані військові навчання поблизу північно-західного кордону з Туреччиною. У навчаннях беруть участь підрозділи швидкого реагування, мобільні і наступальні бригади, а також вертольоти з повітряно-десантного підрозділу сухопутних військ іранської армії.

Також РБК-Україна писало, що підрозділи зенітних ракетних військ Збройних сил України провели підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. Під час навчань застосовувався сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда".