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Росія просить США відмовитися від участі в навчаннях Sea Breeze-2021

Автор: Анастасія Рокитна

Посольство Росії в Вашингтоні звернулось до влади США з приводу навчань Sea Breeze-2021. Росіяни просять відмовитись від них.

Про це повідомляє прес-служба полольства у Twitter.

У посольстві Росії заявили про ніби-то агресивний характер навчань Sea Breeze, який "ніяк не відповідає реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні".

"Настійно закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

На думку посольства РФ, такі навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".

Зазначимо, Україна цього року проведе навчання Sea Breeze 2021 з рекордною кількістю країн-учасниць. Всього у військових навчаннях візьмуть участь 32 країни.

Нагадаємо, в Україні у 2021 році заплановано проведення семи міжнародних військових навчань, для чого передбачено 38,6 мільйона гривень.

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Sea Breeze