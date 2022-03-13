Росія продовжує вербувати найманців в Сирії та Лівії на війну проти України

"Путінська Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмеймім" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази "Чкаловский", Московська обл.", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, протягом останніх днів Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ.

Зокрема, це члени так званого "Ополчення національної оборони" та підрозділів 5-ого корпусу ЗС Сирії.

Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.

Також підтверджено інформацію про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони оголосило про участь найманців приватної військової компанії "Вагнер" у війні проти України.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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