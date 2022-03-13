RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія продовжує вербувати найманців в Сирії та Лівії на війну проти України

Автор: Марія Кучерявець

Росія продовжує вербувати бойовиків в Сирії та Лівії до участі у війні проти України. За це країна-агресор обіцяє найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Путінська Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмеймім" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази "Чкаловский", Московська обл.", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, протягом останніх днів Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ.

Зокрема, це члени так званого "Ополчення національної оборони" та підрозділів 5-ого корпусу ЗС Сирії.

Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.

Також підтверджено інформацію про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони оголосило про участь найманців приватної військової компанії "Вагнер" у війні проти України.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.


Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛивияСиріяВійна Росії проти України