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Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника

Автор: Олександр Мороз

Американська компанія Maxar Technologies, яка спеціалізується на розвідці, опублікувала нові супутникові знімки, що підтверджують стягування російських військ до України. На фото зображена військова техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові супутникові знімки підтверджують, що Росія в останні тижні продовжувала нарощувати сили в окупованому Криму. На фото показана військова база на півострові. На фото від 13 грудня вона була наполовину порожня, але тих пір туди прибули сотні бронетранспортерів, танків, самохідної артилерії і засобів ППО.

Фото: Росія стягує війська (Maxar Technologies / Handout via REUTERS)

"За останній місяць наші супутникові знімки з високою роздільною здатністю дозволили зафіксувати ряд нових російських військ в Криму, а також на декількох полігонах на заході Росії вздовж периферії кордону з Україною", - йдеться в заяві Maxar.

Інші супутники Maxar підтверджують нарощування сил на полігоні "Солоті" недалеко від кордону з Україною. А також в російському місті Єльня приблизно в 260 км на північ від кордону і на полігоні "Погоново" біля Воронежа.

Нагадаємо, раніше Bloomberg опублікував інформацію про те, що Росія продовжує стягування військ до українських кордонів. Зокрема, в прикордонні райони з листопада Росією були переміщені танки, артилерійські озброєння і системи протиповітряної оборони.

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