Росія продовжує стягувати війська на Донбас для наступу, - британська розвідка

Російські сили продовжують консолідацію і перегрупування. Вони переорієнтують свій наступ на Регіон Донбасу на сході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
"Російські війська, в тому числі найманці з російської приватної військової компанії Вагнера, пов'язаної з державою, перекидаються в цей район", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає Міноборони Великобританії, в Маріуполі тривають запеклі бої, російські війська намагаються взяти місто. Місто продовжує піддаватися інтенсивним невибірковим ударам, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах.
"Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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