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Росія продовжує стягувати техніку на кордон з Україною: названо напрямок

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Україна, Субота 30 липня 2022 14:06
Росія продовжує стягувати техніку на кордон з Україною: названо напрямок Фото: РФ продовжує стягувати техніку з боку Харкова (ілюстрація/mill.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Росія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною з боку окупованої частини Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На знімках, зафіксованих супутником Planet Labs, які є у розпорядженні журналістів "Схем", видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області Росії.

Зокрема, 28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області РФ збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії у порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Як помітили "Схеми", територія цього села і раніше використовувалася військовими РФ для розміщення техніки. Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

За словами військових експертів, у подальшому російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському і Слов’янському напрямках.

"Це Валуйський район Бєлгородської області - там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили до окупованого міста Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що під час розвантаження ешелону з вагонів може бути нанесений удар, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються дорогами", – пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Раніше повідомлялося, що РФ стягує під Астрахань дефіцитні ракети Х-47.

Нагадаємо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.

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