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Росія продовжує перекидання військ з півночі України на Донбас, - Міноборони Британії

Фото: Росія продовжує перекидання військ з півночі України на Донбас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На півночі України російські війська повністю виведені в Білорусь і Росію. Як мінімум частина цих сил буде перекинута на схід України для боїв на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Багатьом з цих сил буде потрібно значне поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на схід, при цьому будь - яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе як мінімум тиждень", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, Російські обстріли міст на Сході і півдні тривають, і російські війська просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке залишається під їх контролем.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Донбас