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Росія продовжила заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни

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Москва, Понеділок 11 липня 2022 10:03
Росія продовжила заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни Фото: Росія продовжила заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни до 18 липня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 18 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Польоти тимчасово обмежені в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських авіакомпаній почалися проблеми з ремонтом двигунів.

Крім того, російська пропаганда "збила" втричі більше літаків Су-25, ніж Україна мала до війни.

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