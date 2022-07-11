Росія продовжила заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни
Фото: Росія продовжила заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни (pixabay.com)
Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни до 18 липня. Заборона пов'язана з війною проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 18 липня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Польоти тимчасово обмежені в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських авіакомпаній почалися проблеми з ремонтом двигунів.
Крім того, російська пропаганда "збила" втричі більше літаків Су-25, ніж Україна мала до війни.