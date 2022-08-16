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Росія продовжила заборону на перельоти поблизу кордонів України

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Москва, Вівторок 16 серпня 2022 10:26
Росія продовжила заборону на перельоти поблизу кордонів України Фото: Росія продовжила заборону на перельоти поблизу кордонів України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Росавіація знову продовжила заборону на польоти в центральних і південних регіонах Росії до 23 серпня. Заборона пов'язана з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня і центральної частини Росії продовжено до 23 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Заборона стосується польотів в 11 російських аеропортів. Зокрема, аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз зняв заборону на поставки Росії товарів для авіації.

Крім того, Росія починає розбирати літаки на запчастини через західні санкції.

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