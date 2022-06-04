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Росія продовжила обмеження на польоти поблизу кордонів України

Фото: Росія продовжила обмеження на польоти поблизу кордонів України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії продовжило обмеження на польоти на півдні і центрі країни до 12 червня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Росавіація.

Тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапа, Бєлгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь і Еліста.

Обмеження на польоти торкнулося 11 російських аеропортів.

При цьому авіакомпаніям рекомендували знайти альтернативні маршрути для перевезення пасажирів, використовуючи аеропорти Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя і Москви.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує цивільний аеропорт в Бєлгороді для базування військової техніки.

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