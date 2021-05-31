Росія продовжує обмеження на авіасполучення з Туреччиною

Обговорюються дві можливі дати продовження обмежень - 15 і 30 червня.

При цьому 17 травня, під час переговорів міністра культури й туризму Туреччини Мехмета Ерсоя і віце-прем'єра РФ Тетяни Голікової, обговорювалося відновлення авіасполучення в повному обсязі з 15 червня.

Зазначимо, Росія обмежила авіасполучення з Туреччиною і Танзанією з 15 квітня по 1 червня. Офіційне формулювання - погіршення епідеміологічної обстановки в цих країнах. Російським туроператорам заборонили організовувати чартерні програми, а також продавати туристичні путівки.

На цей період росіяни купили понад 500 тис. турпакетів до Туреччини. При цьому 60% російських туристів, які купили тури, не перенесли поїздки на інші напрямки і чекають відкриття країни.

Після того як Кремль на півтора місяця скасував перельоти до Туреччини, безліч громадян Росії не могли потрапити додому. Це сталося через те, що Стамбул - ключовий хаб для транзитних перельотів росіян світом.

Зазначимо, рішення про закриття для росіян Туреччини в Москві прийняли відразу після офіційного візиту в Анкару президента України Володимира Зеленського.