Росія закликала до допомоги Бразилію: просить зберегти членство в МВФ і Світовому банку

Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку в МВФ, Світовому банку і групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти руйнівним санкціям, введеним Заходом після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов написав міністру економіки Паулу Гедесу лист з проханням про підтримку Бразилії в запобіганні політичних звинувачень і спроб дискримінації в міжнародних фінансових інститутах.

Відповідаючи на запитання про лист, Ерівалдо Гомес, секретар Міністерства економіки Бразилії з міжнародних економічних питань, відповів, що Бразилія хотіла б, щоб Росія залишалася учасником дискусій у багатосторонніх організаціях.

"З точки зору Бразилії підтримка відкритого діалогу має важливе значення", - сказав він. "Наші Мости-це міжнародні організації, і ми вважаємо, що ці мости необхідно зберегти".