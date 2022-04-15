RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія закликала до допомоги Бразилію: просить зберегти членство в МВФ і Світовому банку

Прапор Бразилії (Фото: ppt-online.org)
Автор: Константин Широкун

Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку в МВФ, Світовому банку і групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти руйнівним санкціям, введеним Заходом після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов написав міністру економіки Паулу Гедесу лист з проханням про підтримку Бразилії в запобіганні політичних звинувачень і спроб дискримінації в міжнародних фінансових інститутах.

Відповідаючи на запитання про лист, Ерівалдо Гомес, секретар Міністерства економіки Бразилії з міжнародних економічних питань, відповів, що Бразилія хотіла б, щоб Росія залишалася учасником дискусій у багатосторонніх організаціях.

"З точки зору Бразилії підтримка відкритого діалогу має важливе значення", - сказав він. "Наші Мости-це міжнародні організації, і ми вважаємо, що ці мости необхідно зберегти".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БразилияРосійська Федерація