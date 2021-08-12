МЗС України закликало Росію довести на ділі бажання завершити війну на Донбасі

МЗС Росії звинуватило українську сторону у нібито порушеннях режиму припинення вогню на Донбасі та затягуванні переговорів щодо врегулювання конфлікту на сході України.

"РФ відчайдушно намагається перекласти відповідальність із хворої голови на здорову. Сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов’язань дедалі частіше підміняється галасливими політичними заявами", - відповів на цей закид Ніколенко.

Представник українського МЗС заявив, що Росія може "не на словах, а на ділі" довести наявність політичної волі завершити розв’язаний нею збройний конфлікт з Україною.

"Віддати наказ підконтрольним їй збройним угрупованням на Донбасі неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, припинити саботаж роботи Тристоронньої контактної групи, розблокувати виконання рішень лідерів нормандського формату", - сказав він.

Ніколенко наголосив, що мешканці окупованого Донбасу потребують альтернативи руйнівній політиці "русского мира", а в Кремлі повинні усвідомити - "побудувати мир на російських танках неможливо".

"І надалі налаштовані досягти прогресу в рамках політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Розраховуємо, що від логіки війни неминуче відмовляться й в Росії", додав речник МЗС.