Росія перетворює Крим у ядерний відстійник, - голова ГУР

За його словами, екологічна ситуація в цілому регіоні буде під загрозою.

"Тактична ядерна зброя в Криму, а тепер ще й намір розмістити на окупованому українському півострові установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю, - все це може перетворити Крим у ядерний відстійник", - зазначив Буданов.

Він заявив, що постійні погрози застосування такої зброї в конвенціональних цілях покликані створити атмосферу "ядерного психозу" як у самій Росії, так і в сусідів.

Буданов переконаний, що в основі такої позиції російських тактиків і стратегів є тверде переконання, що якщо Росія погрожуватиме використанням ядерної зброї, то ворог буде змушений піти на поступки.

"У кращих традиціях холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту так званого балансування низки країн "на межі війни". Ядерні маневри Росії в Арктиці, ядерні погрози країнам Східної Європи, а також програма ядерного розгортання в Криму, що створює проблеми всьому Чорноморському регіону, - це єдиний фронт нестабільності та непевності", – наголошує Буданов.

На його думку, в контексті екологічної загрози, що нависла над Кримом від ядерних намірів РФ, потрібно консолідувати зусилля всіх країн Чорноморського регіону та Східної Європи щодо протидії таким намірам російського режиму.