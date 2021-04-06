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Росія переслідує з політичних мотивів 133 українців, - Денісова

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація незаконно переслідує 133 українських громадян за політичними мотивами. При цьому Україні протягом минулого року вдалося перевірити дотримання процесуальних прав 138 українців, які перебувають у місцях несвободи у 26 іноземних державах.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова під час щорічного звіту про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

"Росія незаконно переслідує 133 українських громадян за політичними мотивами. З них 114 осіб заарештовано: 97 знаходяться в Росії, 17 в Криму", - заявила вона.

За словами омбудсмена, основним порушенням прав є зміст незаконно ув'язнених кримських татар в СІЗО на півострові в нелюдських умовах.

Також Денисова повідомила, що зараз на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 280 українців, в тому числі 44 військовослужбовців.

"Тут порушуються права людини: їх незаконно затримують, вибивають свідчення, утримують в нелюдських умовах, без належного харчування та надання медичної допомоги ", - заявила вона.

За інформацією омбудсмена, свого перекладу очікують ще 450 засуджених на тимчасово окупованих територіях, у тому числі 71 особа, яка була засуджена до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, в кінці березня Денисова повідомила, що на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу незаконно утримуються 376 українців.

Додамо, що наприкінці грудня з російського полону в Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков. Росія депортувала українця після закінчення строку його укладення.

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