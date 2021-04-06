Росія переслідує з політичних мотивів 133 українців, - Денісова

"Росія незаконно переслідує 133 українських громадян за політичними мотивами. З них 114 осіб заарештовано: 97 знаходяться в Росії, 17 в Криму", - заявила вона.

За словами омбудсмена, основним порушенням прав є зміст незаконно ув'язнених кримських татар в СІЗО на півострові в нелюдських умовах.

Також Денисова повідомила, що зараз на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 280 українців, в тому числі 44 військовослужбовців.

"Тут порушуються права людини: їх незаконно затримують, вибивають свідчення, утримують в нелюдських умовах, без належного харчування та надання медичної допомоги ", - заявила вона.

За інформацією омбудсмена, свого перекладу очікують ще 450 засуджених на тимчасово окупованих територіях, у тому числі 71 особа, яка була засуджена до довічного позбавлення волі.