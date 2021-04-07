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Росія надала ЄС інший "Супутник V". Він відрізняється від схваленого науковим журналом

Новость на русском → Словаччина, Середа 07 квітня 2021 09:22
Росія надала ЄС інший "Супутник V". Він відрізняється від схваленого науковим журналом Фото: у Словаччині не можуть прийняти рішення про рекомендацію російської вакцини (sputnikvaccine.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Словаччина не може схвалити використання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" на території своєї країни. Росія надала інший препарат, який відрізняється від вакцини, схваленої авторитетним журналом The Lancet.

Про це повідомляє Dennik N.

Словацький державний інститут не має достатньої інформації про надану Росією вакцині, щоб схвалити її використання.

В інституті зазначили, що вакцину випробували на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду. Однак цього недостатньо, щоб дати висновок про ефективність і безпеку препарату.

При цьому Словацький інститут не отримав всіх документів про виробництво або безпеку вакцини, які потрібні для оцінки. До того ж імпортовані в Словаччину вакцини не ідентичні того препарату, результати дослідження якої були оприлюднені в журналі The Lancet і використовуються в інших країнах.

До цього словацький уряд спирався саме на дане дослідження журналу про ефективність вакцини.

У Міністерстві охорони здоров'я Словаччини звернулися в іншу лабораторію для перевірки вакцини, проте результати будуть пізніше на цьому тижні.

Нагадаємо, у Словаччині виникла політична криза в зв'язку з закупівлею російської вакцини "Супутник V". В результаті прем'єр-міністр країни Ігор Матович, який закупив російську вакцину, подав у відставку.

Зазначимо, вакцина "Супутник V" ще не отримала схвалення європейського медичного регулятора. Зараз йде попередня оцінка препарату.

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