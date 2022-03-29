Росія запропонує зустрічні ініціативи після ознайомлення з пропозиціями України, - Мединський

Сьогодні завершились чергові переговори між Україною та Росією. Російська сторона обіцяє направити власні зустрічні ініціативи, після того, як ознайомиться з пропозиціями нашої сторони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання RT.

"Ті пропозиції, які направила Україна, ми готові розглянути, дамо наші зустрічні пропозиції безперечно. Тепер ми розуміємо, як треба рухатися до компромісу", - Мединський.