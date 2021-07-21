Росія запропонувала провести засідання ТКГ у Мінську, - Гармаш
Представник Росії в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов "несподівано" запропонував провести наступне засідання в очному режимі в Мінську. Українська сторона і представники ОБСЄ "не запалали бажанням".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника України в ТКГ Сергія Гармаша.
"Гризлов" несподівано "запропонував провести наступне засідання ТКГ, вже в очному режимі, в Мінську", - написав він у своєму Facebook.
Гармаш назвав пропозицію російської сторони "дивною" на тлі ситуації з коронавірусом в РФ. "Звичайно ми не готові ризикувати своїм здоров'ям. Як, до речі, не запалали таким бажанням і представники ОБСЄ", - додав він.
Нагадаємо, 20 липня пройшли відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
Сьогодні, 21 липня, відбулася відеоконференція спільного засідання ТКГ.