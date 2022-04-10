ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія зазнала стратегічної поразки в Україні і цього не змінити, - Салліван

Новость на русском →
Україна, Неділя 10 квітня 2022 17:56
Росія зазнала стратегічної поразки в Україні і цього не змінити, - Салліван Фото: радник з національної безпеки США Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван впевнений, що Росія вже зазнала "стратегічний провал" в Україні. Призначення генерала армії Олександра Дворнікова командувачем силами вторгнення не змінить загальних шансів Росії на успіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ніяке призначення будь-якого генерала не може стерти той факт, що Росія вже зазнала стратегічної поразки в Україні", - сказав Салліван.

За його словами, перші кілька тижнів цієї війни продемонстрували, що " Україна ніколи не буде підпорядкована Росії. Неважливо, якого генерала намагається призначити президент Путін".

У той же час, Салліван попередив, що США очікують, що новий Головнокомандувач буде здійснювати нові жорстокі атаки на мирних жителів.

"У цього конкретного генерала є резюме, яке включає в себе жорстокість по відношенню до цивільних осіб на інших театрах військових дій, в Сирії, і ми можемо очікувати більшого від того ж самого на цьому театрі військових дій", - сказав Салліван.

Дворніков був першим командувачем російськими військовими операціями в Сирії після того, як Путін направив туди війська у вересні 2015 року, щоб підтримати уряд сирійського президента Башара Асада. Росія надала авіацію для підтримки сухопутних військ Асада і допомогла переламати хід громадянської війни в Сирії жахливою ціною.

Російська авіація підтримувала режим Асада і його союзників, коли вони облягали утримуваний повстанцями Східний Алеппо, бомбардуючи густонаселені райони і викликаючи великі жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну