Росія в останній момент уникла дефолту, заплативши за євробондами у валюті

Троє інвесторів, які попросили не називати їх імен, заявили, що їх банки-хранителі отримали платежі. Принаймні, одна велика міжнародна розрахункова палата отримала і опрацювала платежі за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 і 2042 роках.

Ускладнення з купонними і основними платежами в розмірі 650 млн доларів є результатом широкомасштабних фінансових і економічних санкцій, накладених на Росію після того, як вона вторглася в Україну. Вони включають санкції щодо деяких з найбільших кредиторів країни, конфіскацію активів і заморожування валютних резервів країни.

Історія почалася, коли кошти були заблоковані на початку квітня, що викликало 30-денний пільговий період, який закінчується в середу, 4 травня. Росія намагалася обійти санкції, виплачуючи в рублях, але це не дозволялося за умовами випуску облігацій. Потім, коли до дефолту, залишалося всього кілька днів, Уряд РФ несподівано заплатив 564,8 млн доларів за євробондами погашенням в 2022 році і 84,4 млн за облігаціями з погашенням в 2042 році.

На даний момент Росія уникнула прострочення боргу в іноземній валюті з тих пір, як більшовики прийшли до влади і відмовилися від запозичень царів в 1918 році. Але виплати у вівторок можуть виявитися тимчасовим перепочинком.

Санкції США в даний час включають широке виключення для виплат за суверенними облігаціями. Це закінчиться 25 травня, і управління з контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) не повідомило, чи буде воно продовжено. Якщо це не так, це створює серйозну перешкоду для платежів, що підлягають виплаті всього через кілька днів за відсотками, належними за суверенними облігаціями.

"25 травня - наступна перешкода, - сказав Річард Бріггс, фінансовий менеджер GAM Holdings. - Якщо OFAC не продовжить цей дозвіл, вони не зможуть продовжувати здійснювати платежі".

Це рішення буде зводитися до того, чи вважає Вашингтон кращим дозволити Росії здійснювати платежі і використовувати свої доларові запаси, що зберігаються вдома, "або ж оптика примусу до дефолту краще", сказав він.