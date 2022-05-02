Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до середини травня, - розвідка США

"У повідомленнях йдеться, що Росія планує провести "референдуми" щодо приєднання до Росії в середині травня, і що Москва розглядає аналогічний план для Херсона", - заявив посол Майкл Карпентер під час брифінгу у Держдепартаменті.

Як відзначив посол, Росія викрадає місцевих чиновників у утримуваних нею містах на сході та півдні України, щоб пізніше змінити їх на тих, хто "лояльний до Москви". Також викрадають директорів шкіл, журналістів й активістів.

"Зовсім недавно з'явилися повідомлення про те, що російські сили перекрили доступ до інтернету та деяких видів стільникового зв'язку в цих регіонах, щоб позбавити потік достовірної інформації", - додав Карпентер.

Він зауважив, що у цих містах Росія може спробувати провести "референдуми", аби надати їм “видимості демократичної легітимності”.