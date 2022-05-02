Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до середини травня, - розвідка США

Розвідка США стверджує, що Росія спробує приєднати до свого складу окуповані території Донецької та Луганської областей. Планує це здійснити вже у середині травня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"У повідомленнях йдеться, що Росія планує провести "референдуми" щодо приєднання до Росії в середині травня, і що Москва розглядає аналогічний план для Херсона", - заявив посол Майкл Карпентер під час брифінгу у Держдепартаменті.
Як відзначив посол, Росія викрадає місцевих чиновників у утримуваних нею містах на сході та півдні України, щоб пізніше змінити їх на тих, хто "лояльний до Москви". Також викрадають директорів шкіл, журналістів й активістів.
"Зовсім недавно з'явилися повідомлення про те, що російські сили перекрили доступ до інтернету та деяких видів стільникового зв'язку в цих регіонах, щоб позбавити потік достовірної інформації", - додав Карпентер.
Він зауважив, що у цих містах Росія може спробувати провести "референдуми", аби надати їм “видимості демократичної легітимності”.
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