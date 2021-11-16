Росія підтвердила випробування ракети, що знищила в космосі супутник

У понеділок, 15 листопада, Росія провела випробування, в рамках яких був знищений супутник радіотехнічної розвідки з серії "цілина-Д". В рамках випробувань протисупутникової ракети Росія знищила супутник"Космос-1408".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК .

Знищений космічний супутник був виведений на орбіту ще в 1982 році.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що осколки супутника нібито не становлять загрози для орбітальних апаратів.

"США достеменно відомо, що утворилися фрагменти за часом випробувань і за параметрами орбіти не представляли і не будуть нести загрози для орбітальних станцій, космічних апаратів і космічної діяльності. Фрагменти внесені в головний каталог вітчизняної системи контролю космічного простору і відразу взяті на супровід до припинення їх існування", - заявили у відомстві.