Росія подала в суд ООН контр-меморандум проти України. У МЗС відреагували

"У своєму меморандумі, представленому 12 Червня 2018 року, Україна стверджує, що РФ систематично порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, яким відкинув всі попередні заперечення РФ про наявність у суду юрисдикції. При цьому суд постановив розглядати претензії України по суті і, відповідно, наказав Росії надати пояснення по суті заявлених Україною вимог.

"Російська Федерація стала першою державою за всю історію існування міжнародного суду ООН, яка зобов'язана надати пояснення по суті заявлених претензій щодо порушень двох конвенцій", - йдеться в повідомленні.

У контр-меморандумі Росія заперечує фінансування терористів на Донбасі і постачання їм зброї. Крім того, РФ хоче оскаржити доводи України про те, що Росія проводила кампанії культурного знищення спільнот кримських татар і українців з моменту окупації Криму.

"Не виникає сумнівів, що всі відповіді і аргументи, заявлені Росією в її контр-меморандумі, будуть визнані судом необґрунтованими", - йдеться в повідомленні МЗС.

У відомстві додали, що Україна і надалі буде активно працювати і відстоювати свою позицію в рамках судового процесу в Міжнародному Суді ООН про порушення Росією двох конвенцій.