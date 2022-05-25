ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія досі мріє про окупацію Одеси, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Одеса, Середа 25 травня 2022 15:48
Росія досі мріє про окупацію Одеси, - ОК "Південь" Фото: Вільна Одеса (pixabay.com)
Автор: Антон Федорців

Захоплення Одеси та її подальша окупація залишаються пріоритетним завданням для військ РФ.

Про це заявила керівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine.

Збройні сили України підтвердили посилення і перегрупування корабельних угруповань РФ у Чорному морі. Окупанти намагаються облаштувати позиції, зокрема і на Зміїному, щоб атакувати Одесу.

"Одеса залишається в пріоритетах ворога, омріяною до захоплення, омріяною до окупації. Але вона така ж омріяна для мирного життя самими одеситами", – відзначила Гуменюк.

За її словами, ворог розгорнув в окупованому Криму додаткові дивізіони ППО, оскільки остерігається ураження своїх кораблів у Чорноморській акваторії. Натомість просування окупантів у бік Миколаєва зупинено українськими Силами оборони.

"Сухопутний сценарій у нас під контролем, морський сценарій ми відстежуємо і готуємо певні моменти для ворогів. А повітряний сценарій залишається таким, що ми очікуємо озброєння, яке допоможе нам ще більше захиститися", – резюмувала представниця ОК "Південь".

До слова, Путін спростив отримання паспортів РФ в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Російська Федерація Одеса ВС РФ Війна Росії проти України
NEWS
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
DAILY
Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту