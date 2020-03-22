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Росія перенесла навчання з ізоляції інтернету в зв'язку з коронавірусом

Новини » В світі     22.03.2020 - 08:55
Росія перенесла навчання з ізоляції інтернету в зв'язку з коронавірусом
Ілюстративне фото (ec.europa.eu)

Уточнений графік затвердять найближчим часом

Влада Росії перенесле навчання з "забезпечення стійкості та безпеки роботи інтернету в Росії", спрямовані на ізоляцію інтернету в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, уточнений графік навчань затвердять найближчим часом.

"Планові навчання перенесені у зв'язку з посиленням заходів профілактики поширення коронавірусної інфекції Covid-19", - йдеться в повідомленні Міністерства цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій.

За наказом російської влади, навчання проходять чотири рази на рік в кінці кожного кварталу, їх мета - "відпрацювання окремих механізмів реагування на загрози стійкої та безпечної роботи Рунету".

Нагадаємо, у квітні 2019 року Рада Федерації Росії схвалила законопроект про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії.

У Держдумі РФ заявили, що "законопроект підготовлений з урахуванням агресивного характеру прийнятої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США".

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