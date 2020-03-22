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Россия перенесла учения по изоляции интернета в связи с коронавирусом

Новости » В мире     22.03.2020 - 08:55
Россия перенесла учения по изоляции интернета в связи с коронавирусом
Иллюстративное фото (ec.europa.eu)

Уточненный график утвердят в ближайшее время

Власти России перенесле обучения по "обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России", направленные на изоляцию интернета в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, уточненный график обучений утвердят в ближайшее время.

"Плановые учения перенесені в связи с усилением мер профилактики распространения коронавірусної инфекции Covid-19", - говорится в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По приказу российских властей, обучение проходят четыре раза в год в конце каждого квартала, их цель - "отработка отдельных механизмов реагирования на угрозы устойчивой и безопасной работы Рунета".

Напомним, в апреле 2019 года Совет Федерации России одобрил законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России.

В Госдуме РФ заявили, что законопроект подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

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