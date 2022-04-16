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Росія перенесла ротацію своїх військ у Сирії через війну в Україні

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Київ, Субота 16 квітня 2022 19:33
Росія перенесла ротацію своїх військ у Сирії через війну в Україні Фото: Росія перенесла ротацію своїх військ у Сирії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія перенесла ротацію своїх військ у Сирії через війну в Україні. Військкомати в центральних регіонах РФ намагаються набрати контрактників на термін до 1 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення від Генштабу Збройних сил України.

"Через ведення бойових дій на території України перенесена ротація підрозділів 68-ї загальновійськової армії Східного військового округу в Сирійській Арабській Республіці", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, в центральних регіонах Росії військкомати намагаються набрати контрактників. Відзначається, що військовозобов'язаних вмовляють вступити в армію на термін від 3 місяців до 1 року.

Нагадаємо, за даними на ранок 16 квітня, з початку війни в Україні окупанти безповоротно втратили понад 20 тисяч осіб.

Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню 52-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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