Росія перемістила до Севастополя дві загони для бойових дельфінів, - USNI

За даними Військово-морського інституту США (USNI), на початку вторгнення Росії в Україну до бухти окупованого Севастополя було переміщено дві загони для бойових дельфінів. Відповідний висновок зроблений на основі супутникових знімків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Видання пише, що Севастопольська військово-морська база має вирішальне значення для російських військових, оскільки знаходиться на південному краю Криму. А багато кораблів, які в ній стоять, потенційно вразливі до підводних атак.

Також повідомляється, що Україна відновила програму підготовки бойових дельфінів, здатних підривати кораблі противника, в 2012 році, але вони потрапили в руки Росії після окупації півострова. Україна безуспішно вимагала повернути тварин, а російські ЗМІ писали, що Москва планувала розширити програму.

Крім того, за даними The Guardian, Росія також використовувала дельфінів на своїй військово-морській базі в Тартусі під час сирійської війни.