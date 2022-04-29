RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія перемістила до Севастополя дві загони для бойових дельфінів, - USNI

Фото: тренування бойового дельфіна (news.navy.mil)
Автор: Ілона Свиридова

За даними Військово-морського інституту США (USNI), на початку вторгнення Росії в Україну до бухти окупованого Севастополя було переміщено дві загони для бойових дельфінів. Відповідний висновок зроблений на основі супутникових знімків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання пише, що Севастопольська військово-морська база має вирішальне значення для російських військових, оскільки знаходиться на південному краю Криму. А багато кораблів, які в ній стоять, потенційно вразливі до підводних атак.

Також повідомляється, що Україна відновила програму підготовки бойових дельфінів, здатних підривати кораблі противника, в 2012 році, але вони потрапили в руки Росії після окупації півострова. Україна безуспішно вимагала повернути тварин, а російські ЗМІ писали, що Москва планувала розширити програму.

Крім того, за даними The Guardian, Росія також використовувала дельфінів на своїй військово-морській базі в Тартусі під час сирійської війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військово-морський флот Російської Федерації закупив ще кілька бойових дельфінів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКримВійна Росії проти України