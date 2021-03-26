Росія перекидає в ОРДЛО своїх військовослужбовців, - розвідка

Російська Федерація перекидає на окуповані території в Донецькій та Луганській областях своїх кадрових військових. Їхнє переміщення здійснюється під прикриттям заходів бойової підготовки бойовиків.
Як повідомляється, командування ЗС РФ протягом тижня розповсюджувало заяви про проведення бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема, поблизу кордонів з Україною.
"Під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на Донбасі постійно перебувають близько 50 снайперів Росії. Вони відпрацьовують навички на українській території.
Раніше розвідка розповіла, що спецслужби Російської Федерації вербують жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей в приватні військові компанії. Росіяни відправляють жителів ОРДЛО воювати в Лівії та Сирії.