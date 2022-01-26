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Росія перекидає винищувачі Су-35 до Білорусі

Автор: Ольга Белей

Росія продовжує нарощувати чисельність своїх збройних сил навколо України і напередодні пройшло перебазування винищувачів Су-35С зі сходу РФ до Білорусі. Екіпажі заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"Екіпажі багатоцільових винищувачів Су-35С Східного військового округу, що залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, продовжують перебазування на білоруські аеродроми. Під час перельоту екіпажі здійснюють проміжні посадки на аеродромах Центрального і Західного військових округів для підготовки до подальшого вильоту і відпочинку екіпажів", - йдеться в повідомленні.

При уточнюється, що після прибуття на аеродроми Білорусі "екіпажі багатофункціональних винищувачів Су-35С заступлять на бойове чергування з протиповітряної оборони в рамках перевірки питань функціонування єдиної системи ППО Союзної держави".

Нагадаємо, 14 січня в Росії почалася раптова перевірка бойової готовності військ Східного військового округу. Особливу увагу в рамках перевірки бойової готовності в ВВО буде приділено можливості перевезення військ у встановлені терміни.

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