Росія може бути в ПАРЄ, незважаючи на "вибори" в Криму, - Венеціанська комісія

Повноваження делегації Російської Федерації у ПАРЄ можуть бути визнані, незважаючи на те, що в її складі є представники окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Венеціанської комісії.

Повідомляється, що експерти Венеціанської комісії прийшли до висновку, що, хоча у відповідності з міжнародним правом існує чітке зобов'язання для всіх держав і організацій не визнавати анексію, це зовсім не накладає на ПАРЄ зобов'язання відмовляти у визнанні повноважень делегації анексуючої держави.

Венеціанська комісія підготувала доповідь за запитом ПАРЄ для роз'яснення того, чи має Асамблея право визнавати повноваження делегації Держдуми Росії, незважаючи на те, що в обранні її депутатів за партійними списками брали участь виборці з незаконно анексованого Криму.

Нагадаємо, Венеціанська комісія сьогодні повинна винести висновки щодо двох українських законів. Йдеться про закони про державну мову та про Верховний суд.

До цього Конституційний суд України звернувся до Венеціанської комісії щодо закону про позбавлення нардепів мандата за прогули.