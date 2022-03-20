RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія відстрочила погашення держкредитів Білорусі на 5-6 років

Фото: президент Російської Федерацїі та Франції Володимир Путін й Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація дозволила Білорусі відстрочити на п'ять-шість років погашення держкредитів. Частина коштів піде на поліпшення взаємної торгівлі в санкційний період.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

"Обговорено і запропоновано частину платежів змістити за більш комфортними термінами, які є взаємоприйнятними для наших країн, змістити їх уперед від п'яти до шести років. По суті, ми маємо перенесення термінів, які дозволять нам на цей час не відволікати ресурси для того, щоб ми обслуговували наші зобов'язання та погашали їх із нашими партнерами з Росії",- заявив голова Міністерства фінансів Білорусі Юрій Селіверстов.

За словами Селіверстова, Мінськ й Москва не обговорювали можливість переходу до єдиної валюти. Однак, найближчим часом країни перейдуть або ж до національних валют, або ж до російського рубля для взаєморозрахунків.

Війна Росії проти України триває двадцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація