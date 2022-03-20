Росія відстрочила погашення держкредитів Білорусі на 5-6 років

Російська Федерація дозволила Білорусі відстрочити на п'ять-шість років погашення держкредитів. Частина коштів піде на поліпшення взаємної торгівлі в санкційний період.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.
"Обговорено і запропоновано частину платежів змістити за більш комфортними термінами, які є взаємоприйнятними для наших країн, змістити їх уперед від п'яти до шести років. По суті, ми маємо перенесення термінів, які дозволять нам на цей час не відволікати ресурси для того, щоб ми обслуговували наші зобов'язання та погашали їх із нашими партнерами з Росії",- заявив голова Міністерства фінансів Білорусі Юрій Селіверстов.
За словами Селіверстова, Мінськ й Москва не обговорювали можливість переходу до єдиної валюти. Однак, найближчим часом країни перейдуть або ж до національних валют, або ж до російського рубля для взаєморозрахунків.
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