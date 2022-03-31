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Росія погодилась приймати платежі за газ у євро, - канцлер Німеччини

Газопровід (Фото: rg.ru)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Путін погодився зберегти платежі за газ в Євро. Для цього придумали нову схему: кошти в євро будуть переводитися в «Газпромбанк», а вже з нього в рублях – в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

У телефонній розмові з Шольцем Путін сказав, що країни "Великої сімки" зможуть платити за російський газ в євро, або доларах. Гроші будуть переводитися в "Газпромбанк", а з нього вже в Росію.

Повідомляється, що Олаф Шольц не погодився з цією процедурою, але попросив надати письмове роз'яснення придуманої схеми, щоб краще зрозуміти процедуру та обговорити її з експертами.

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Російська Федерація