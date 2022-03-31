Росія здійснює перегрупування військ для наступу на схід України, - Генштаб

Російська Федерація здійснює перегрупування частини військ для наступу на схід України. Зокрема, ворог використовує потяги для перекидання сили з Білорусі на території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань Збройних сил Російської Федерації з метою ведення наступу у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території Республіки Білорусь на територію Російської Федерації залізничним транспортом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники звільнили від російської окупації 5 населених пунктів у Запорізькій області.
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