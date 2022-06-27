Росія опинилася в стані дефолту: що означатиме для Кремля невиплата боргу

Момент дефолту

Формально дефолт Росії настав 26 червня, коли закінчився 30-денний пільговий період виплати 100 млн доларів відсотків за євробондами. До цього Росія щосили намагалася проводити платежі за облігаціями на суму 40 млрд доларів з моменту свого вторгнення в Україну 24 лютого. Проте спроби уникнути дефолту зіткнулися з непереборною перешкодою наприкінці травня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) фактично заблокувало Москву від платежів.

"З березня ми думали, що російський дефолт, ймовірно, неминучий, і питання полягало в тому, коли саме. OFAC втрутилося, щоб відповісти на це питання Для нас, і тепер дефолт настав", - сказав Денніс Храніцкі, глава відділу судових розглядів в юридичній фірмі Quinn Emanuel.

Кремль намагається заплатити

Широкомасштабні санкції фактично відрізали країну від світової фінансової системи і зробили її активи токсичними для більшості інвесторів. Кремль неодноразово заявляв, що у Росії немає підстав для дефолту, але він не може відправити гроші власникам облігацій через санкції, звинувачуючи захід у спробі довести її до штучного дефолту.

Міністерство фінансів Росії заявило, що провело платежі в свій Національний розрахунковий депозитарій (НРД) в євро і доларах, стверджуючи, що воно виконало свої зобов'язання. Джерела повідомили Reuters, що деякі тайванські власники облігацій не отримали виплати в понеділок.

В останні дні Москва щосили намагалася знайти способи впоратися з майбутніми платежами і уникнути дефолту.

Президент Володимир Путін підписав минулої середи указ про запуск тимчасових процедур і надання уряду 10 днів на вибір банків для проведення платежів за новою схемою, припускаючи, що Росія буде вважати свої боргові зобов'язання виконаними, коли вона виплатить власникам облігацій в рублях.

Прострочена Ліцензія OFAC не єдина перешкода, з якою стикається Росія, оскільки на початку червня Європейський Союз ввів санкції проти НРД, призначеного Росією агента по її єврооблігаціях.

Наслідки дефолту

Хоча формальний дефолт був би в значній мірі символічним, враховуючи, що зараз Росія не може брати міжнародні позики, та й не потребує їх завдяки рясним доходам від експорту нафти і газу, сам факт дефолту підвищить її вартість запозичень в майбутньому.

До вторгнення в Україну суверенний дефолт здавався немислимим, оскільки незадовго до цього Росія мала рейтинг інвестиційного рівня. Дефолт також є незвичайним, оскільки у Москви є кошти для обслуговування свого боргу.

Як зазначив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, дефолт - це сильний удар по іміджу Росії на фінансових ринках, який зазвичай закриває для країни вихід на зовнішні ринки на багато років. "Хтось може сказати, що Росія його і не має після початку війни. Це правда, але дефолт призводить до того, що повернутися на цивілізований фінансовий ринок навіть після війни їм буде дуже важко, особливо враховуючи, що світові інвестиційні банки, рейтингові агентства та аудиторські компанії Великої четвірки теж пішли з їх ринку і не скоро повернуться", - додав він.

За його словами, коли після зміни режимів в Росії і виплат післявоєнних репарацій Україні інфраструктуру фондового ринку почнуть відновлювати, на це підуть роки, і Росія почне свій шлях зі сміттєвого статусу свого боргу.

Попередні дефолти Росії

Росія вже проходила як мінімум два дефолти у своїй новітній історії, нагадав Рашкован. По-перше, в 1991 році Росія намагалася відмовитися платити за частиною міжнародних боргів, які вона отримала після розпаду СРСР. Тоді йшлося десь про 100 млрд доларів. Росія говорила, що такої країни як СРСР не існує, тому виконувати кредитні зобов'язання по їх боргу вони не будуть. Паризький клуб кредиторів тоді змусив Росію визнати частину боргів радянської імперії, і в 1996 році вони борги реструктурували.

На тлі падіння світових цін на нафту в 1998 році російська влада не змогла обслуговувати вже свій внутрішній борг. Уряд Росії фінансувалося короткими внутрішніми паперами ДКО, прибутковість за якими дуже зросла. 17 серпня 1998 року Росія зупинила платежі за внутрішнім боргом на 40 млрд доларів і девальвувала рубль.

Але свої зовнішні фінансові зобов'язання Росія раніше виконувала. Зараз це перший дефолт Росії за зовнішнім боргом з лютого 1918 року. Борг Росії тоді можна оцінити в розмірі 500 млрд доларів в цінах 2020 року.