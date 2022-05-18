Росія оголосила в Криму мобілізацію військових, які зрадили Україну в 2014 році

Попри те, що прихована мобілізація в РФ провалилася, росіяни знайшли вихід по залученню нових солдатів. Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"В квітні вони організували примусову мобілізацію в ЛДНР. Однак, люди почали ховатись, а на фронті ці солдати розбігалися при перших обстрілах.Тому Кремль знайшов нове рішення - мобілізація кримських зрадників 2014 року", - розповів він.

За словами Андрусіва, всього Україну зрадили близько 14 тис. військовослужбовців.

"За 8 років багато з них демобілізувались і пішли зі служби. Так-от, зараз їх в примусовому порядку мобілізують і поповнюють ними розбиті бригади, які перебувають на відновленні в Криму. Особливість в тому, що зрадники не підлягають обміну. Вони проходять по статті 111 державна зрада, і будуть засуджуватись до 15 років ув’язнення", - додав він.