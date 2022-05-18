RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія оголосила в Криму мобілізацію військових, які зрадили Україну в 2014 році

Фото: військові у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що прихована мобілізація в РФ провалилася, росіяни знайшли вихід по залученню нових солдатів. Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"В квітні вони організували примусову мобілізацію в ЛДНР. Однак, люди почали ховатись, а на фронті ці солдати розбігалися при перших обстрілах.Тому Кремль знайшов нове рішення - мобілізація кримських зрадників 2014 року", - розповів він.

За словами Андрусіва, всього Україну зрадили близько 14 тис. військовослужбовців.

"За 8 років багато з них демобілізувались і пішли зі служби. Так-от, зараз їх в примусовому порядку мобілізують і поповнюють ними розбиті бригади, які перебувають на відновленні в Криму. Особливість в тому, що зрадники не підлягають обміну. Вони проходять по статті 111 державна зрада, і будуть засуджуватись до 15 років ув’язнення", - додав він.

Як повідомлялося, окупований Крим став територією, де російське військове керівництво відновлює боєздатність армійських підрозділів після значних втрат у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим