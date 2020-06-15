Росія оголосила двох чеських дипломатів персонами нон грату

Фото: Міністерство закордонних справ Росії (mid ru)

До 17 червня дипломати і члени їх сімей повинні покинути країну

Російська Федерація оголосила двох чеських дипломатів персонами нон грата у відповідь на рішення Чехії вислати двох російських дипломатів. Вони повинні покинути країну разом з сім'ями протягом двох днів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

Оголошення дипломатів персонами нон грата стало відповіддю на недружні дії Праги і вислання двох співробітників посольства Росії в Чехії після "абсурдних і бездоказових звинувачень".

"Керуючись принципом взаємності, а також статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, персонами нон грата оголошено двоє співробітників посольства Чехії в Москві. Їм наказано разом з членами сімей покинути територію Російської Федерації до кінця доби 17 червня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні цього року чеське видання Respekt повідомила, що до Праги прибув дипломат з Росії, у якого нібито був з собою отруту рицин. Після чого контррозвідка Чехії надала державну охорону мера Праги Зденеку Гржибу, старості району Ржепорие Павлу Новотни і старості району Прага 6 Петру Коларже. За даними розвідки, саме на них могло бути скоєно замах.

Причиною можливого зазіхання з боку Росії називають рішення демонтувати пам'ятник радянському маршалу Конєву. Мер Праги і староста району Ржепорие заявили, що замість пам'ятника планують встановити пам'ятну дошку на честь бійців Російської визвольної армії.

Нагадаємо, 5 червня Чехія вислала двох російських дипломатів з Чехії.

Пізніше у російському МЗС рішення про висилку дипломатів з Чехії назвали "сфабрикованою провокацією".

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Автор: РБК-Україна