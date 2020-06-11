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Росія звинуватила Україну у виході з Мінського процесу

Новини » Політика     11.06.2020 - 09:08
Росія звинуватила Україну у виході з Мінського процесу
Фото: Борис Гризлов (er.ru)

У Росії заявили про зрив з боку України процесу обміну полоненими

Повпред Росії на переговорах по Донбасу Борис Гризлов звинуватив Україну в нібито виході з Мінського процесу. За його словами, українська сторона відмовилася обговорювати політичну частину мінського комплексу заходів з представниками "ДНР" і "ЛНР".

Про це він заявив журналістам, передає "Інтерфакс".

Гризлов вважає, що Київ вирішив вести переговори з людьми, "які сам і призначив".

"Така позиція фактично означає вихід України з мінського процесу", - сказав він.

Він заявив про зрив з боку України процесу обміну полоненими і вважає провокацією одностороннє відкриття Києвом пунктів пропуску на Донбасі в умовах спеки та епідемії коронавірусу.

При цьому, за його словами, "рішення про припинення вогню Києвом не прийнято".

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявляли про можливість виходу з мінський угод. Більше того, президент України заявляв, що у глави РФ Володимира Путіна є рік, щоб закінчити війну на Донбасі.

Зазначимо, у Верховній Раді заявили про "моральне право" вийти з мінських угод.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що глава російської делегації в Мінську Борис Гризлов не був присутній на останніх консультаціях, хоча і сам звинуватив Україну в зриві переговорів.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Російська ФедераціяУкраїнамінські угоди
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