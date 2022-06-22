Росія несе величезні втрати на Донбасі та перекидає нові резерви, - британська розвідка

Як наголошується в повідомленні, російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні з 25 березня.

Однак були оприлюднені дані про втрати сил угруповання "ДНР". Станом на 16 червня визнали 2128 військовослужбовців загиблими і 8897 пораненими з початку 2022 року.

"Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% її первісної чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських і проросійських сил на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням і технікою.

"З обох сторін здатність формувати і розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни", - відзначили в Міноборони Британії.