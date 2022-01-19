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Росія назвала "провокацією" заяви США про евакуацію дипломатів з України

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Москва, Середа 19 січня 2022 10:08
Росія назвала "провокацією" заяви США про евакуацію дипломатів з України Фото: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Марія Кучерявець

У МЗС Росії відреагували на заяви Білого дому про евакуацію дипломатів з російського посольства в Україні. Там вважають, що такі повідомлення є "провокаціями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову, яку цитує "РІА Новини".

"У мене питання, яка справа Псакі та американській стороні до того, що відбувається з посольствами інших країн? Це перше питання. Друге питання, навіть не питання, а ремарка. Це все можна схарактеризувати як провокативну поведінку", - заявила Захарова.

Нагадаємо, видання The New York Times напередодні опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

Після чого Міністерство закордонних справ України відреагувало на інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Там заявили, що не отримували таких повідомлень від РФ.

Разом з тим прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США мають інформацію про плани Росії евакуювати сім'ї дипломатів з України. Це, за її словами, може статися в кінці грудня - початку січня.

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